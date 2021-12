Belgische paleontologen ontdekken nieuwe primitieve zoogdiersoort die aan het einde van het dinotijdperk leefde

Deze groep ontstond in het Juratijdperk en heeft liefst 120 miljoen jaar bestaan. De kleine multituberculaten hebben zo’n 90 miljoen jaar tussen de dinosaurussen rondgekropen. Zo vonden de paleontologen van het KBIN op de vindplaats in Binnen-Mongolië onder meer de dinosaurussen Protoceratops, Pinacosaurus en Velociraptor. In Roemenië ontdekten ze dan weer Paludititan en Zalmoxes, een iguanodonachtige.



In tegenstelling tot de dinosauriërs overleefden de multituberculaten de uitstervingsgolf op het einde van het Krijt, 65 miljoen jaar geleden, wél. Ook de grote klimaatopwarming tien miljoen jaar later, die de moderne zoogdieren (paarden, katten, apen, ...) deed ontstaan, kwamen ze te boven. Maar 35 miljoen jaar geleden verdwenen de multituberculaten dan toch van het toneel.



De studie over Kryptobataar, in samenwerking met onderzoekers van het Binnen-Mongolië Museum, is gepubliceerd in Cretaceous Research, de studie over Kogaionon, in samenwerking met onderzoekers van de University Babeş-Bolyai, in het Journal of Mammalian Evolution. Dit artikel is gebaseerd op een persbericht van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen.