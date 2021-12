Plan Leeuwerik in Bilzen: "Vergroende pyloonvoeten moeten bedreigde akkerdieren redden"

Samen met Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren en netwerkbeheerder Elia stampt de stad Bilzen Plan Leeuwerik uit de Haspengouwse grond. Concreet zullen er tien gronden onder tien pyloonvoeten worden ingericht als groene stapstenen in het landschap.

“Dit soort ingrepen is noodzakelijk om de lokale biodiversiteit te versterken”, legt burgemeester Sauwens uit. “De veldleeuwerik is een soort die buiten de beschermde gebieden leeft, omdat hij vaak op akkers en graslanden broedt. Vooral in het zuidoosten van onze stad vinden we heel wat landbouwgebied dat specifieke akkersoorten aantrekt. Als we soorten zoals de veldleeuwerik niet definitief willen verliezen, is het belangrijk om de biodiversiteit van dit uitgestrekte cultuurlandschap te herstellen en te versterken.”