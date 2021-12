Richard Degauquier stopt met zijn rendez-voushotel in Nossegem: "Hier kwamen zelfs BV's en geestelijken"

Den Briel was aanvankelijk een feestzaal. Richard kon het pand in 1983 op de kop tikken, maar in 2004 kreeg hij zware gezondheidsproblemen. “Ik heb te hard gewerkt en roofbouw op mijn lichaam gepleegd. De dokters zeiden dat ik het roer volledig moest omgooien als ik wilde verder leven. Maar wat doe je als je een zaak en een lening hebt? En daarom zijn we het pand gaan gebruiken als rendez-voushotel, dat was er in de buurt nog niet.”

De stap van feestzaal naar rendez-voushotel lag toch wat moeilijk voor Richard die uit een klassiek, braaf, katholiek, Limburgs gezin komt. “Een rendez-voushotel lag toen, maar nu ook nog, wat in een schemerzone. Er wordt geheimzinnig over gedaan en dat was toch een grote stap.”