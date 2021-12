Rozane uit gelijknamige liedje van Wim De Craene krijgt eigen park in Gent

Ramses, de zoon van Wim De craene was niet op de hoogte van het Gentse burgerinitiatief. Toen hij vandaag het nieuws vernam was hij aangenaam verrast en ook wel trots. "Absoluut ben ik trots, het doet mij enorm plezier dat Wim De Craene niet vergeten is. Het verhaal van Rozane speelde zich ook af in het Prinsenhof en het verhaal erachter met Chris Thys (de Rozane in het lied heette niet Rozane, maar was eigenlijk actrice Chris Thys, nvdr), maakt het alleen maar mooier dat het lied een plek krijgt".