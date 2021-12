Sint bedankt pendelaars in Antwerpen

"Wij willen de mensen die gebruik maken van de fiets en het openbaar vervoer bedanken", vertelt de Sint. "Ze krijgen een mooie "S" in chocolade. Ik kom jaarlijks met de boot. En als ik van rechter- naar linkeroever moet om de geschenken van de kinderen te brengen, neem ik ook het veer of de Waterbus."

De pendelaars waren blij met de attentie. "Ik gebruik altijd de overzet of de voetgangerstunnel. Het is een snelle en aangename manier om naar de stad te komen. Dit is een fijne verrassing en een mooie start van de werkweek." Sommige mensen kregen op deze manier toch nog iets van de Sint. "Thuis is hij vanmorgen niet geweest. Ik dacht dat ik niet braaf genoeg was geweest, maar de Sint kan blijkbaar toch appreciëren hoe ik mij verplaats". Ook op de hoek van de Plantin en Moretuslei met de Singel en aan het station Antwerpen-Zuid werd er vanmorgen chocolade uitgedeeld.