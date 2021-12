Stad Gent voorziet mondmaskers voor lagereschoolkinderen uit kwetsbare gezinnen

Gents schepen van onderwijs Elke Decruynaere (Groen): "Wanneer scholen merken dat het ouders niet lukt om zelf voor die mondmaskers te zorgen, dan zorgt de stad Gent voor een noodvoorraad voor de scholen. Maar het is in de eerste plaats wel de bedoeling dat ouders er zelf voor zorgen." Het initiatief van Gent is er niet alleen voor de stedelijke scholen. "Dit geldt voor alle scholen in Gent. We gaan die mondmaskers ook via sociale organisaties helpen verspreiden."