Stad Leuven investeert extra in kerstverlichting: “Budget vrij door evenementen die zijn afgelast”

De stad Leuven investeert dit jaar 10 procent extra in haar kerstverlichting. Zo is er op de Naamsesteenweg extra verlichting in het handelsgebied. Op het Becker Remyplein in Kessel-Lo staat een extra grote kerstboom, en ook in de Tiensestraat en de Diestsestraat is er veel verlichting bijgekomen. “Omdat de kerstmarkt in Leuven ook dit jaar is weggevallen, vonden we het verantwoord om toch wat extra te investeren in kerstverlichting. Het gaat om 10 procent meer dan vorig jaar. Er kwamen ook budgetten vrij van andere evenementen die niet doorgingen”, zegt schepen Dirk Vansina (CV&V).