Stem mee voor het Kinder- en Tienerwoord van het jaar (en kies uit 10 woorden die niets met corona te maken hebben)

Stemmen kan via Ketnet tot zondag 12 december om 18 uur. Over precies een week, op maandag 13 december, kennen we het winnende woord. Het is al de elfde keer dat "Karrewiet", het kinderjournaal van Ketnet, een Kinderwoord van het Jaar kiest. Een greep uit de winnaars van de voorbije jaren: ewa drerrie, karma, boeie, beire, yolo of OMG.