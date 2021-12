Vives-studenten nemen 1 week lang hotel in Knokke-Heist over: van kamers poetsen tot gasten inboeken

"Het is een hele uitdaging", vertelt de enthousiaste Victor Dhartet aan Radio 2 West-Vlaanderen. "Maar we zijn er helemaal klaar voor." Samen met 12 andere tweedejaarsstudenten zal hij de managementtaken op zich nemen, terwijl 23 eerstejaarsstudenten het hotel operationeel draaiende houden. Van kamers poetsen tot het ontbijt klaarzetten en boekingen inplannen: de studenten ontfermen zich vanaf vandaag over alles. "De hoteleigenares is aanwezig. Maar onze bedoeling is dat we haar zoveel mogelijk kunnen ontlasten, dat ze een beetje kan genieten van een weekje verlof."

Op het programma dat de studenten voor de gasten verzorgen staan verschillende buitenactiviteiten, zoals een fietstocht en een wandeling door het Zwin. Ze voorzien ook huiselijke gerechten, een winterbarbecue in kerstsfeer en elke namiddag een grootmoeders verwenkoffie met of zonder bubbels.