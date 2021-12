Stuk lood van 25 kilo valt van kerktoren in Alsemberg, niemand raakt gewond

De Onze-Lieve-Vrouwkerk in de Beerselse deelgemeente Alsemberg is één van de belangrijkste kerken van de streek. Ze werd opgebouwd in de dertiende eeuw en is sindsdien een bedevaartsoord geworden. Maar de kerk moet na al die tijd gerestaureed worden. Dat blijkt nog maar eens toen een stuk lood van 25 kilogram naar beneden stortte, vertelt Hugo Casaer van de Kerfabriek: "Gelukkig bleef het stuk lood hangen aan een haak en belandde het dus niet op de grond. Intussen hangt er een beschermzeil. Het was natuurlijk even schrikken. Een ploeg van Monumentenzorg van de provincie Vlaams-Brabant heeft meteen een inspectie gedaan. Daaruit bleek dat ook de toren dringend gerestaureerd moet worden.” (Tekst gaat verder onder foto).