Thuisverpleegster uit Turnhout: "Ik slaap al een jaar apart van mijn man om zeker niet besmet te geraken"

Marionne doet erg veel moeite om toch maar niet besmet te geraken.

" We hebben richtlijnen binnen onze organisatie en vragen ook aan onze patiënten om de regels te volgen. Klinken, trapleuningen, deurbellen raak je die nog aan? Mijn man en ik leven momenteel ook voor een deel apart, hij werkt ook voor een zorginstelling. We slapen al een jaar apart om toch maar niet besmet te geraken", zegt Marionne.