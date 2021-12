Trager verkeer in 140 Bilzense centrumstraten vanaf voorjaar 2022

Schepen van Openbare Werken Guido Cleuren (Beter Bilzen) kondigt heldere communicatie aan. “Bij de invoering van de maatregelen zullen inwoners een informatiekrant ontvangen en de aanpassingen worden duidelijk zichtbaar gemaakt in het straatbeeld. Ook op de stedelijke website zal alles te volgen zijn. Op woensdag 8 december organiseren we om 20 uur een livesessie op Facebook waar iedereen vragen kan stellen. De invoering van het snelheidsplan is voorzien in het voorjaar van 2022.”