Umicore in Hoboken moet strengere lood-in-bloednormen accepteren

Het metaalverwerkend bedrijf Umicore in Hoboken moet dan toch strengere uitstootnormen voor lood hanteren. Die strengere normen had de provincie Antwerpen hen dit jaar opgelegd omdat er nog te veel lood in het bloed van kinderen zit, die in de buurt van de fabriek wonen. Maar Umicore was in beroep gegaan bij Vlaams Minister van Omgeving Demir (N-VA). En die heeft Umicore nu ongelijk gegeven. Umicore is dus verplicht om extra te investeren om de looduitstoot naar omlaag te krijgen.