Vier schapen doodgebeten in Essen, onduidelijk of het werk van wolf was

Eind vorige maand waarschuwde Welkom Wolf dat er een wolf is opgedoken in de regio rond Kalmthout. Die zou het laatst gezien zijn in Nederland, in Nieuw-Vossemeer, iets boven Bergen-Op-Zoom. Kleinveehouders in de grensstreek kregen daarom de raad om hun dieren 's nachts op stal te zetten of om schrikdraad te zetten.