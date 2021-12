New York legt kinderen vanaf 5 jaar vaccinatiebewijs op voor toegang tot restaurants, sport, dans of bioscoop

In de VS kunnen kinderen van 5 tot 11 al sinds enkele weken een spuitje krijgen tegen COVID-19. In de stad New York zijn er al meer dan honderdduizend tenminste één keer ingeënt. Burgemeester Bill de Blasio wil dat aantal nu snel en fors optrekken. De stad verplicht vanaf 14 december een bewijs van tenminste één inenting als voorwaarde om indoor-activiteiten bij te wonen als restaurantbezoek, theater of entertainment. Zelfs bepaalde buitenschoolse activiteiten, zoals sport of dans of musiceren in een orkest of fanfare (zogenaamde "hoog risico"-activiteiten), zullen enkel nog open staan voor ingeënte kinderen.

Daarmee is de burgemeester van New York - voor zover we weten - de eerste die de facto een covidpasje invoert voor zo'n jonge kinderen. Het gaat om een leeftijdsgroep van kinderen die zelf nog niet mogen beslissen of ze een spuitje willen of niet, dat hangt van de ouders af. Als die geen vaccinatie willen, worden de kinderen uitgesloten van activiteiten waar hun gevaccineerde vriendjes wel bij mogen zijn.