Vlaamse Energieleverancier failliet door hoge energieprijzen, wat staat 70.000 klanten nu te wachten?

De kans is wel groot dat ze meer gaan moeten betalen voor hun energie dan nu, want ze zullen een nieuw contract moeten afsluiten en de energieprijzen zijn momenteel erg hoog. De voorwaarden zullen dus wellicht minder gunstig zijn dan bij hun huidig contract.



En wat met hun voorschotten? In het geval van een faillissement wordt een curator aangeduid die het proces opvolgt en de nodige afspraken tussen de leverancier en de klanten treft. Klanten van de failliete leverancier kunnen zich dan als schuldeiser opstellen en hun voorschot terugvragen.



Toch is het weinig waarschijnlijk dat ze het volledige bedrag terugkrijgen, zei Melissa Vanmeenen, professor Insolventierecht en vicedecaan aan de UAntwerpen, in oktober, toen al bleek dat "een kleine Vlaamse leverancier" met een betalingsachterstand kampte.



"De schuldeisers moeten wachten tot de afrekening van het faillissement of er nog iets te rapen valt." Daarnaast genieten de klanten niet van een speciaal beschermingsfonds zoals wel het geval is wanneer een bank failliet wordt verklaard.