Water in natuurgebied Ryckevelde in Beernem vervuild met stookolie

Zondag roken wandelaars in het natuurgebied Ryckevelde een indringende brandstofgeur rond het militair domein. Ze zagen ook stookolie in een beek. "Ik heb onmiddellijk contact opgenomen met de politie en aan de milieuambtenaar van de gemeente gevraagd om contact op te nemen met defensie om te vragen of zij zich bewust zijn van het probleem", vertelt Jan Vanassche (Groen), milieuschepen in Beernem.

Op het militair domein organiseert Defensie blusoefeningen voor de brandweer. Volgens Vanassche is het echter niet duidelijk van waar de vervuiling komt: "Die beek is vervuild, daar zijn foto’s van, maar er is nog geen bewijzen dat de vervuiling ook van daar komt. Het is ook niet duidelijk of het een lekkende ondergrondse tank is of een accidentele lozing."