VS houdt "diplomatieke boycot" tegen Olympische Winterspelen in Peking: geen vertegenwoordigers, wel atleten

De VS stuurt geen ministers of diplomaten naar de Olympische Winterspelen die in februari in Peking zullen doorgaan. Een officiële vertegenwoordiging zou de indruk geven dat het "business as usual" is, zei de woordvoerster van het Witte Huis, Jen Psaki. En omdat China, volgens de VS, op een grove manier de mensenrechten met de voeten treedt, kan dat niet de bedoeling zijn. Washington neemt daardoor het voortouw in een diplomatieke boycot van de Spelen. Amerikaanse atleten mogen wel gaan.