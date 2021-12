Opbouw winterkermis in Eisden begonnen: "Hopen nog iets te kunnen verdienen"

De grote vraag is natuurlijk of de winterkermis kan doorgaan, maar Drutti is er vrij gerust in: “Wat kermissen betreft is er tot op heden nog altijd geen beslissing genomen, dus alles kan doorgaan mits de nodige veiligheidsmaatregelen in acht genomen worden. Bezoekers moeten uiteraard voldoende afstand houden, een mondkapje dragen en handen ontsmetten. En om iets te drinken hebben we een kermiscarrousel opgebouwd. Eentje zonder de paardjes, fietsjes en andere attributen. Er staan nu tafeltjes en stoeltjes waar mensen in open lucht, droog kunnen zitten."