ZNA haalt ex-verpleegkundigen Intensieve Zorg terug voor pop-upafdeling coronapatiënten

Omdat de ziekenhuisopnames nog wel even zullen blijven stijgen, opent ZNA morgen een extra, tijdelijke afdeling in het Middelheimziekenhuis in Antwerpen. Een soort pop-up dus, voor patiënten die te ziek zijn voor een gewoon ziekenhuisbed maar nog niet ziek genoeg voor een bed op de afdeling Intensieve Zorg. "Het gaat om de vroegere afdeling Intensieve Zorg, die nu leegstond", zegt Wim Wiebolt van ZNA. "In januari zou alles volledig gestript worden, maar alle infrastructuur was er nog. We moesten het dus enkel even opnieuw inrichten."