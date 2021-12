1.900 extra plaatsen voor mensen met werkstraf: "Rechters spreken ze steeds meer uit, vooral voor verkeersdelicten"

In de stad Antwerpen zijn er vorig jaar 140 plaatsen bijgekomen bij de dienst Samen Werken, die klussen uitvoert in de stad. Ook bij de zes kringwinkels van Opnieuw & Co in de regio Mortsel komen er tien extra plaatsen voor werkgestraften. Momenteel werken daar al elke week zo'n 50 mensen via het systeem van werkstraffen. "Sommigen van hen doen magazijnwerk of helpen mee op ons recyclagepark", legt Koen Goemans van Opnieuw & Co uit. "Ze helpen ook mee om goederen te ontvangen in de geefpunten, vooral op zaterdag. Dan is het druk en zijn helpende handen welkom. We kijken uiteraard wie we voor ons hebben en geven hen dan gepast werk."