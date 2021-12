3 lichtpuntjes, maar ook 1 donkere wolk: dit zien de kenners in de laatste coronacijfers

Dat ziet ook statisticus Bart Mesuere (UGent). "In Vlaanderen is de daling in de besmettingen duidelijk al enkele dagen ingezet. In Wallonië buigt de curve een beetje af, maar in Brussel blijven de cijfers al een aantal weken stijgen met 20 procent. Daar is het dus nog wachten op de kentering. Anderzijds: daar hebben we nooit diezelfde explosieve stijging gezien als in Oost- en West-Vlaanderen."