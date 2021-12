Al 4 generaties bakkers, maar door een gebrek aan personeel stopt bakkerij Vanlede uit Wevelgem er nu mee

Zoon Georges trok naar de Roeselarestraat en verhuisde in 1947 naar de huidige bakkerij. “Hij was de eerste in Wevelgem met een broodsnijmachine. Niet evident, want er waren nog geen broodzakken. De broden werden samengehouden door rekkers, maar in de triporteur schoten die los”. Zoon Bernard trad in zijn voetsporen en Vincent is de vierde generatie.