Amerikaanse ondernemer ontslaat 900 mensen via Zoom: "Als je in dit gesprek zit, ben je een van de ongelukkigen"

Vorige week woensdag nodigde Vishal Garg, de CEO van hypotheekverstrekker Better.com, een 900-tal medewerkers uit voor een videogesprek via Zoom. En het was niet om hen prettige feestdagen te wensen.

"Hallo iedereen, bedankt om deel te nemen. Ik heb niet zo'n best nieuws. De markt is veranderd, zoals jullie weten, en we moeten mee veranderen om te kunnen overleven. Dit is niet het nieuws dat jullie willen horen, maar het was mijn beslissing en ik vind dat jullie dit van mij moeten horen (...). We ontslaan 15 procent van onze medewerkers (...). Als je in dit gesprek zit, maak je deel uit van die ongelukkige groep. Je tewerkstelling hier is beëindigd. Met onmiddellijke ingang."

Meerdere werknemers plaatsten de videoboodschap van Garg op sociale media en zo is die viraal gegaan: