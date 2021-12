Afstandsregel van anderhalve meter stuit op onbegrip in cinemazalen: "Veiligheid is oké, maar mag niet ridicuul worden" 

De verplichte 1,5 meter afstand tussen gezelschappen was niet vooraf aangekondigd. De cinema-uitbaters waren dan ook verrast toen het Koninklijk Besluit verscheen. "Dat is een groot probleem voor ons, omdat we ervan overtuigd zijn dat we de mensen wél veilig naar een film kunnen laten kijken, zonder die afstandsregel. Bovendien geldt deze regel niet voor theatervoorstellingen. Dat vinden we erg raar", zegt Gaël Sempels van cinema's UGC in Aarschot.