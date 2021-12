Anzegemse schepen weigert sjerp af te geven, gemeenteraad schuift hem aan de kant

“We hebben daar gesprekken over gehad maar er is nooit iets ondertekend”, verklaart Johan Delrue. “Het klopt dat we daarover gebabbeld hebben, maar als dat officieel geweest zou zijn, dan zou de nieuwe schepen zich ook ingewerkt moeten hebben in de materie en dat is totaal niet gebeurd. Voor mij was die afspraak dus niet meer aan de orde. Te meer omdat er een zwaar dossier is bijgekomen, Escolys, dat mij zeer goed lag”. Escolys is de plek waar het nieuwe gemeentepunt van Anzegem komt.

Toch legt Delrue zich er nu bij neer dat hij op 14 december vervangen zal worden.