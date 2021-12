Assenede stelt studiebureau aan om fusie met Eeklo en Zelzate te onderzoeken, ook andere combinaties mogelijk

2025 is een belangrijke datum omdat vanaf dan een volgende Vlaamse regering fusies mogelijk zal verplichten. Vandaag loont de operatie financieel: tot 500 euro schuldafbouw per inwoner. Zeker als het over grote fusie-projecten gaat. De Vlaamse overheid steunt vrijwillige fusies naast de financiële bonus ook met de mogelijkheid voor nieuwe fusiegemeenten om tijdelijk extra schepenen aan te stellen.

Elke piste heeft voor- en nadelen. Voorheen leken gemeentefusies vaak verweven met strategische overwegingen van lokale politici. Om de keuze rationeel te staven worden vandaag studies uitgevoerd. In het geval van Assenede is er vooral efficiëntiewinst nodig en kwaliteitsverbetering in de dienstverlening. De organisatie van eenmansdiensten is ook minder problematisch bij fusies.