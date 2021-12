Ballonvaarder David Spildooren uit Sint-Niklaas vertrekt in zijn eentje met zijn warmeluchtballon richting de Alpen

David Spildooren is een gekende naam binnen de ballonvaartwereld, hij won al verschillende medailles in belangrijke wedstrijden. Zo behaalde hij afgelopen september nog brons op het EK Ballonvaren in Hongarije. En in oktober won hij het BK Ballonvaren in Vielsalm, Luxemburg. Een man met ervaring dus die hij nu omzet in een solovlucht over de Alpen.