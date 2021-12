Het was schrikken voor Hilde uit Gent toen ze gisteren hoorde dat haar energieleverancier failliet was. Van de 70.000 klanten van de relatief kleine speler Vlaamse Energieleverancier woont een derde in Oost-Vlaanderen. Die hadden ingeschreven op een groepsaankoop via de provincie. Hilde woont alleen in een flat en haar voorschotten waren vrij laag, maar ze heeft wel vragen.