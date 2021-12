Bosbranden stootten dit jaar een triest record van 1.760.000.000 ton koolstof uit in de atmosfeer

De voorbije zomer was er een van zware bosbranden. In Noord-Amerika woedde bijvoorbeeld de Dixie Fire, de grootste bosbrand ooit in Californië. In Siberië brandde het alweer vroeger en zuidelijker dan ooit. En dichter bij huis, rond de Middellandse Zee, werden Turkije, Griekenland, Spanje en Italië getroffen. Uit metingen van Copernicus, het monitoringsprogramma van de EU dat de atmosfeer opvolgt, bleek toen al dat die bosbranden voor een recorduitstoot van het broeikasgas CO2 hadden gezorgd. In juli werden de hoogste waarden opgetekend sinds het begin van de metingen in 2003.