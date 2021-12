Burgemeester van Oudsbergen krijgt geen sanctie voor televisie-interview in zijn tuin, tijdens quarantaine

Eind oktober, op het moment dat er een zware corona-uitbraak was in Oudsbergen, gaf burgemeester Marco Goossens een interview aan TVL over problemen met de wolven. Maar de burgemeester was op dat moment zelf ook besmet met corona en zat in quarantaine.

Gouverneur Jos Lantmeeters stuurde een klacht daarover naar Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers en die oordeelt nu dat er geen tuchtmaatregelen tegen Goossens genomen worden. "Ik heb de burgemeester in een brief wel gevraagd om in de toekomst voorzichtiger te zijn", vertelt gouverneur Jos Lantmeeters. "Als burgemeester heeft hij een belangrijke voorbeeldfunctie." Tijdens een quarantaine mag je thuis geen bezoek ontvangen.