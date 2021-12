Cafébaas uit Geluveld vervroegt zijn sluitingsuur als statement aan de regering

De vrouw van Franky werkt in de zorg en komt thuis met verhalen waar hij van achterovervalt. "Als de politiek geen verantwoordelijkheid neemt, doe ik het zelf", zegt de cafébaas. "Tegenwoordig is iedereen 'expert'. Maar als we niet meer kunnen luisteren naar de échte experts, waar zijn we dan mee bezig?", vraagt hij zich af.

Cafés moeten ’s avonds volgens de geldende coronamaatregelen van de regering om 23 uur dicht, hoewel de experten hadden geadviseerd om dat sluitingsuur naar 20 uur te brengen. Door de experts te volgen, wil de cafébaas een statement maken, maar vooral ook zijn steentje bijdragen om de pandemie in te dijken.