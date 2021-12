Koppels van hetzelfde geslacht mogen nu ook trouwen in Chili

Koppels van hetzelfde geslacht konden al sinds 2015 wettelijk samenwonen, maar trouwen, dat zat er nog niet in. De voormalige socialistische president Michelle Bachelet diende in 2017 een wetsvoorstel in om dat waar te maken, maar dat raakte er niet door.

Toen in juni van dit jaar haar conservatieve opvolger Sebastian Piñera het parlement vroeg om het voorstel "met de grootste ijver" aan te nemen, was iedereen verrast. Het parlement heeft dat nu ook gedaan, nadat eerder de Senaat dat ook al had gedaan. Het is nu aan de president om de wet nog te bekrachtigen.