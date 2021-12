China liet wolken kunstmatig uitregenen om mooi weer te hebben op 100e verjaardag communistische partij

Cloud seeding is een techniek waarbij men een product in een wolk strooit of er in brengt, zei Souveryns, en in dit geval is dat product zilverjodide.

Dat is een poeder dat heel hydrofiel is, wateraantrekkend. Een wolk bestaat uit hele kleine waterdruppeltjes en als we daar zilverjodide over strooien, zo zei hij, gaat die stof de kleine waterdruppeltjes aantrekken, die condenseren vervolgens op het zilverjodide, zodat er grote druppels gevormd worden die naar beneden vallen en de wolk uitregent.

Volgens Souveryns kan je met de techniek redelijk precies te werk gaan. In China zijn er al heel wat experimenten mee gebeurd, heel veel succesvolle experimenten zelfs. Zo heeft men ook bij de openingsceremonie van de Olympische Spelen cloud seeding toegepast.

Als je weet uit welke richting de wind en de wolken komen, dan weet je dat je de wolken die vandaar komen moet gaan bezaaien, zodat die uitgeregend zijn en je een blauwe lucht krijgt, ze Souveryns.