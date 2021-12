Na een jaar onder het stof is de coronabarometer opnieuw bovengehaald, komt hij er deze keer wel?

Duidelijkheid die er op dit moment op veel vlakken niet is. De afgelopen weken zagen we in België weer een grote stijging in de coronacijfers, wat resulteerde in verschillende overlegcomités van de regering, verwarrende maatregelen en verhitte discussies. Professor Callens denkt dat de barometer op dat vlak wel kan helpen. "We zien dat er geen acties verbonden geweest zijn aan de verschillende fases van de pandemie", zegt hij.

"Met zo'n barometer kunnen de experten, de politiek en de lobbygroepen een stukje van de beslissing in een algoritme gieten. Op deze manier kunnen de eindeloze discussies en soms zinloze beslissingen vermeden worden."