Cultrockgroep Clement Peerens houdt ermee op: "Waarom? Omdat ik dat heb beslist"

Cleement Peerens is ooit ontstaan op Studio Brussel in het radioprogramma "Het leugenpaleis" en later in het televisieprogramma "Het peulengaleis" op Canvas. Vanaf begin jaren 90 stond de groep The Clement Peerens Explosition op het podium over het hele land. De band scoorde verschillende culthits zoals "Dikke Lu", "Foorwijf" en "Vinde gij mijn gat".