Daan Dedrie uit Boezinge tovert oude skateboards om tot flesopeners, vaasjes en zelfs eettafels

Skateboards worden gemaakt van multiplex: 7 lagen esdoorn op elkaar. Die verwerkt Dedrie nu tot kleine gadgets en grotere meubelstukken. “Het is leuker dan gewoon naar de houthandel te gaan, hout te kopen en daarmee iets te maken. Als je bij mij iets koopt, zit er meteen een heel verhaal in. Ieder skateboard en ieder laagje hout heeft al een heel leven gehad. Iemand is daar uren mee naar het skatepark geweest, is er kwaad op geworden of net super content als hij iets nieuws had geleerd”, vertelt hij.