Inflatie van 20 procent en munt die 45 procent in waarde is gezakt: het leven in Turkije wordt onbetaalbaar duur

In Turkije verwachten ze er niet veel van. "Vroeger keken we op naar onze president", vertelt een vrouw in Istanbul. "Nu hebben we niet veel verwachtingen meer van hem." Het ongenoegen over de president - die zowat alles eigenhandig beslist - is nog nooit zo breed geweest.

Eerder waren het duidelijke groepen die zich afzetten tegen de president en zijn AK-Partij: de Koerden die tweederangsburgers zijn, seculiere jongeren die meer vrijheden willen, vrouwen die willen dat de regering iets doet aan het groot aantal moorden op vrouwen binnen de huiselijke sfeer, aanhangers van de Gülenbeweging die vervolgd worden na de poging tot staatsgreep in 2016. Nu is het ongenoegen veel breder, over alle lagen van de bevolking, in alle leeftijdsgroepen, soms ook - al blijft het daar stil - binnen de eigen partij.