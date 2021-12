Feest- en carnavalswinkels zien zwarte sneeuw door coronamaatregelen

"Maar wat kunnen we doen? Zolang er geen totale vrijheid is, is er voor ons geen verkoop." Dat mensen zitten te snakken naar feesten en verkleedpartijen, bleek wel tijdens de kortstondige versoepelingen na de zomer. "Dat was onze beste periode ooit", vertelt Erwin. "Het is ontploft hé. Na bijna anderhalf jaar opgesloten te zitten, was er bijna 100% vrijheid en dat hebben we geweten." De verkoop en verhuur schoten plots de hoogte in. "En niet weinig meer, heel veel meer."

"Ik geef niet op", klinkt het strijdvaardig. "Ooit komen er betere tijden. Wanneer precies, dat weten we niet, maar die komen er wel aan. We geven echt niet op."