Agenten in spe oefenen CSI-onderzoek met virtuele bril in politieschool in Oost-Vlaanderen

Een bijkomend voordeel is dat je dankzij de virtuele realiteit ook nog later bijkomende onderzoeken kunt uitvoeren. "Drie maanden later kan je nog altijd zaken opmeten. Met de VR-bril kan je er rondwandelen. Ik voorzie dat een assisenjury in de toekomst met een VR-bril zal opzitten zodat ze tijdens het proces mee de afstapping kunnen doen."