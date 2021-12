Autobestuurder zwaargewond na frontale aanrijding met terreinwagen in Kalmthout

De man raakte zwaargewond en is overgebracht naar het ziekenhuis. De bestuurder en de passagier van de terreinwagen raakten lichtgewond maar werden niet overgebracht naar het ziekenhuis.



Door het ongeval is de rijbaan tussen Kalmthout en Wildert (Essen) in beide richtingen versperd. Het ongeval gebeurde in een flauwe bocht op de brug over het treinspoor. Een buurtbewoner klaagt aan dat er regelmatig verkeersongevallen gebeuren op die plaats.