Kinrooi wil mottetoren in centrum van Kessenich heropbouwen

Een mottetoren of verdedigingstoren werd in de middeleeuwen op heel veel plaatsen gebouwd, bovenop een 'motte', een kunstmatig heuveltje. In Kessenich is de ruïne van de toren nog overgebleven. De heuvel wordt nu gestabiliseerd en de gemeente wil ook de toren aan de hand van een staalconstructie weer zichtbaar maken. De gemeente en de Vlaamse Landmaatshappij trekken er zo'n 1,6 miljoen euro voor uit.

Op de heuvel staat ook een grafkapel. Baron Michiels van Kessenich liet die op het einde van de 19e eeuw bouwen.