Glabbeek organiseert opvang tijdens extra week kerstvakantie, veel andere gemeenten wachten beslissing overheid af

De meeste gemeenten wachten nog op een omzendbrief van de overheid. In die brief zou staan of er verplicht opvang georganiseerd moet worden, wie moet instaan voor die opvang (scholen zelf of de gemeenten) en aan welke maatregelen (hoeveel kinderen samen, ... ) die opvang moet voldoen. Zo is er onder andere in Diest, Vilvoorde, Asse en Halle nog geen beslissing genomen over een week extra buitenschoolse opvang. "Wij wachten af wat de Vlaamse overheid in deze beslist", klinkt het bij de gemeenten. "Het is niet eenvoudig om dit te organiseren en we moeten natuurlijk ook rekening houden met het maximumaantal kinderen dat we kunnen samenbrengen." Daarnaast zijn er al heel wat gemeente die tijdens de officiële twee weken kerstvakantie opvang organiseren. "Om dat nu ook nog een derde week te doen, is niet evident", zegt onder andere de Halse schepen van Onderwijs, Dieuwertje Poté (CD&V). "Maar we wachten op de omzendbrief van de Vlaamse overheid om te kijken wat van ons verwacht wordt."