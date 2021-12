Grote verschillen tussen provincies in terugbetaling boetes van De Lijn: Limburgse chauffeurs betalen meer

Die regels zijn voor elke provincie anders, antwoordde minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open VLD) op vraag van parlementslid Bert Maertens (N-VA). Een chauffeur van De Lijn betaalt maar een deel van de boete. In Limburg is dat aandeel 42 procent, maar in Antwerpen betaalt een chauffeur amper 18 procent.

In Vlaams-Brabant, Oost- en West-Vlaanderen is dat respectievelijk 37, 24 en 19 procent. In het totaal kregen alle chauffeurs van De Lijn sinds 2019 tot begin oktober bijna 5.000 boetes voor een bedrag van meer dan 300.000 euro.

Volgens het parlementslid wordt er binnen De Lijn al jaren gediscussieerd over een meer eenvormige regeling en werd er zelfs een voorstel van De Lijn uit 2019 afgewezen door de vakbonden. Maertens wil het thema binnenkort toch bespreekbaar maken in het Vlaams Parlement.