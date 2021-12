Historische hervormingen in Verenigde Arabische Emiraten: seks buiten huwelijk, varkensvlees mag en langer weekend

"Een eremoord is een moord", "seks buiten het huwelijk is toegelaten", "varkensvlees is niet verboden": het zijn enkele voorbeelden uit een nieuwe reeks juridische hervormingen in de Verenigde Arabische Emiraten. De hervormingen gaan in vanaf 2022 en worden als historisch beschouwd, vooral omdat ze enkele populaire strenge islamitische wetten doen verdwijnen.