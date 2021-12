Huisvuildiensten hebben het moeilijk door corona, maar kunnen meeste diensten nog verzekeren

Een gelijkaardig verhaal horen we bij de intercommunale Intradura, die in het zuidwesten van Vlaams-Brabant actief is. Woordvoerder Inge D'Hoe: "Alle ophaalrondes blijven bij ons verzekerd, maar we stellen sommige taken uit zoals bijvoorbeeld het reinigen van de straatkolken. Op die manier sparen we mensen uit. We verwachten wél meer problemen in de laatste week voor de kerstvakantie. Wellicht zullen er dan meer mensen moeten thuisblijven om op de kinderen te passen."