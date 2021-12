Instituut voor landbouw lanceert verdienwijzer die boeren moet helpen bij investeringen

Greet Riebbels van het ILVO weet dat de nood aan zo'n tool groot is. "Elk individueel landbouwbedrijf is anders. En we stellen toch wel vast dat sommige landbouwers zich de vraag stellen of hun businessplan nog wel goed genoeg is. Werken we onszelf niet arm, hoe maak ik mijn bedrijf toekomstgerichter, hoe kan ik mij beter in de markt zetten? Deze interactieve tool kan zeer inspirerend werken omdat die juist uitgaat van de eigenheid van het bedrijf en van de landbouwer die daar actief is."