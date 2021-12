Ivarem verschuift huisvuilophaling in Heffen, Hombeek en Leest: te veel personeel uitgevallen door corona

"Er zijn verschillende ophalers die corona hebben en er zijn er ook in quarantaine", zegt Filip Van Assche van Ivarem op Radio 2 Antwerpen. "Daarom hebben we de maandagophaling van huisvuil in Heffen, Hombeek en Leest moeten verplaatsen naar dinsdag en dat voor de rest van deze maand."

Aan elke inwoner werd een brief gestuurd met daarin de nieuwe data van de ophalingen. Ook op de website werd het nieuws gepubliceerd. Toch was gisteren nog niet iedereen op de hoogte."Ja, we hebben van verschillende mensen de melding gekregen, dat ze hun afvalzak hadden aangeboden gisteren, maar dat is geen probleem. Vandaag komen we sowieso langs en nemen we die zakken mee."