Jongeren gebruiken minder alcohol, tabak en cannabis dan 20 jaar geleden

Leerlingen in het secundair onderwijs roken veel minder tabak dan 20 jaar geleden. In 2000 rookten nog 21 procent van de leerlingen in het ASO tabak, 35 procent van de leeringen in TSO en 39 procent van de leerlingen in het BSO. In 2019 is dat gedaald tot 4 procent in het ASO, 8 procent in het TSO en 16 procent in het BSO.