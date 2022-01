Hoe een excentrieke "surfwetenschapper" de PCR-test uitvond onder invloed van LSD

Mullis heeft wél beweerd hebben dat de PCR-test enkele inherente beperkingen heeft. Je kan met een PCR-test onderzoeken of DNA van een virus aanwezig is, niet hoeveel virusdeeltjes precies aanwezig zijn. Een PCR is, met andere woorden, kwalitatief en niet kwantitatief.

"Dat is maar deels correct", zegt Bruno Verhasselt. "Je kan met een PCR onderzoeken of er naalden in de hooiberg zitten, maar om te weten om hoeveel naalden het gaat is er vergelijkend materiaal nodig (een "calibrator"). Dat is een belangrijke nuance, maar het betekent zeker niet dat de test onbruikbaar is om diagnoses te stellen en om een kwantitatief resultaat op te leveren."

De praktijk bewijst inderdaad het tegendeel. "De PCR wordt dagelijks gebruikt om diagnoses te stellen en bijvoorbeeld viraal genetisch materiaal te kwantificeren", zegt Verhasselt. "En gelukkig maar. Als we de PCR niet hadden, dan zou het veel ingewikkelder zijn om diagnoses te stellen."